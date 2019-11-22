نقابة معلمي النجف: الاضراب خيارات طوعية لاتفرض ولاتقمع

2019/11/22 | 11:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نقيب المعلمين فرع النجف الاشرف محمد البديري، الجمعة، أن الاضراب والتظاهر والاعتصام هي خيارات وقرارات طوعية لاتفرض ولاتمنع ولاتقمع....

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