2019/11/22 | 11:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق في ظلّ استمرار #الاحتجاجات في المدن الإيرانية التي انطلقت منتصف الشهر الجاري نتيجة رفع #النظام لإسعار الوقود وتحولت فيما بعد إلى المطالبة بإسقاط “الديكتاتور”، والمقصود به […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دبابات “الحرس الثوري” تقتحم الأهواز.. قمعٌ للتظاهرات واعتقالات في “مدارس”) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دبابات “الحرس الثوري” تقتحم الأهواز.. قمعٌ للتظاهرات واعتقالات في “مدارس”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).