وزير الشباب يتدخل لحل مشكلة اللاعب مغترب مهم

2019/11/22 | 11:48

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العهد نيوز – بغداد

اعلن وزير الشباب والرياضة احمد العبيدي، تدخله لحل مشكلة اللاعب المغترب لؤي العاني لدى السلطات المغربية ووزارة الخارجية العراقية و الاتحاد الدولي

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