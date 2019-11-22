القوات الامنية تعيد افتتاح ميناء ام قصر بعد تفريق المتظاهرين

2019/11/22 | 11:48

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العهد نيوز – البصرة

أفادت مصادر في ميناء أم قصر، بان القوات الامنية أعادت فتح الميناء بعدما فرقت محتجين كانوا يسدون مدخله.

وقالت المصادر، بحسب ما نقلت

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