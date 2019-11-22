القوات الأمنية تطلق سراح أربعة معتصمين اعتقلوا فجر اليوم في أم قصر بالبصرة

2019/11/22 | 11:50

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القوات الأمنية تطلق سراح أربعة معتصمين اعتقلوا فجراً في أم قصر بالبصرة

يتبع .



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بغداد اليوم- خاص

أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، الجمعة (22 تشرين الثاني 2019)، بدخول أكثر 100 صهريج محملاً بالمشتقات النفطية إلى داخل مبناء أم قصر.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "أكثر من 100 صهريج محملاً بالمشتقات النفطية وصل

بغداد اليوم-بغداد

أكد مصرف الرافدين، الجمعة (22 تشرين الثاني 2019)، أن فروعه المنتشرة في بغداد والمحافظات مستمرة بصرف المبالغ المالية لأصحاب المنافذ الخاصة.





وقال المكتب الاعلامي للمصرف، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "اجتماعا عقد بين مدي

بغداد اليوم-ذي قار

أفاد مصدر أمني، الجمعة (22 تشرين الثاني، 2019) باستهداف منزل النائبة السابقة، عن كتلة بدر، أمل عطية، بعبوة صوتية، وسط مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "عبوة صوتية استهدفت منزل

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