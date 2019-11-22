الجمعة الخامسة على تظاهرات العراق: موعدٌ مع مليونية جديدة

2019/11/22 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق بدأ التحشيد في #بغداد، ومدن جنوب ووسط العراق، لمليونية جديدة للتأكيد على المطالب نفسها التي رفعها المتظاهرون منذ الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.لتحقيق مطالب […]

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