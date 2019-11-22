قانون اللجنة الأولمبية.. ولادة لمستقبل رياضي أفضل

2019/11/22 | 11:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد مخاض عسير نجحت لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب بتكاتف الجميع رئيسا وأعضاء وبدعم من النواب بتشريع قانون اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية في انجاز مهم يسهم في خدمة الرياضة العراقية

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