اعادة فتح ميناء أم قصر بعد تفريق المتظاهرين بالقوة

2019/11/22 | 11:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفادت مصادر في ميناء أم قصر، اليوم الجمعة، بان القوات الامنية أعادت فتح الميناء بعدما فرقت بالقوة محتجين كانوا يسدون مدخله.

وقالت المصادر، بحسب ما نقلت "رويترز" إن "الموظفين تمكنوا من دخول الميناء الواقع قرب البصرة الذي كان المتظاهرون يغلقونه منذ يوم الاثنين لكن العمليات لم تستأنف بعد".

وتوقفت العمليات في أم قصر من 29 تشرين الأول إلى التاسع من تشرين الثاني مع استئناف قصير لها بين السابع والتاسع من تشرين الثاني.

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