2019/11/22 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استئناف العمليات بميناء أم قصر جنوبي البصرة ودخول 100 صهريج محمل بالنفط) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استئناف العمليات بميناء أم قصر جنوبي البصرة ودخول 100 صهريج محمل بالنفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).