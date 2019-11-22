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استئناف العمليات بميناء أم قصر جنوبي البصرة ودخول 100 صهريج محمل بالنفط


استئناف العمليات بميناء أم قصر جنوبي البصرة ودخول 100 صهريج محمل بالنفط
2019/11/22 | 12:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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