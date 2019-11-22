تحالف سائرون: قانون الانتخابات الجديد مخالف لتوجيهات المرجعية الدينية

2019/11/22 | 12:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد تحالف سائرون رفضه القاطع لقانون الانتخابات الجديد كونه لا يتلاءم مع مطالب المتظاهرين.

وقال النائب عن التحالف سلام الشمري، إن المرجعية الدينية تشدد باستمرار على تلبية مطالب المتظاهرين السلميين المشروعة وليس كتابة قوانين ترسخ المحاصصة وتلتف على مطالب الشعب الهادفة الى تحقيق الاصطلاح الشامل، مبينا أن القانون الجديد سيضمن بقاء الأحزاب السياسية في السلطة، وهذا مخالف لتوجيهات ونصائح المرجعية الدينية.

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