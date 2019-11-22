2019/11/22 | 12:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العهد نيوز – كربلاء

اخمدت فرق الدفاع المدني، في محافظة كربلاء حريقا اندلع داخل معرض للمواد المنزلية والاثاث في منطقة قنطرة السلام.

وقال مصدر في الدفاع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر في الدفاع المدني لـ"العهد نيوز": اخماد حريق في معرض للمواد المنزلية والاثاث في كربلاء) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر في الدفاع المدني لـ"العهد نيوز": اخماد حريق في معرض للمواد المنزلية والاثاث في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).