عملية استباقية لخلية الصقور الاستخبارية تستهدف ارهابيين في جبال بادوش

2019/11/22 | 12:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – الموصل

نفذت خلية الصقور الاستخبارية عملية استباقية استهدفت ارهابيين في جبال بادوش ، كانوا ينوون شن هجمات في الموصل.

وذكر بيان للخلية تلقت "العهد

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