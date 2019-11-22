العبادي: على إيران إعادة النظر بسياساتها في العراق

2019/11/22 | 12:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق كشف رئيس الوزراء السابق #حيدر_العبادي، الأربعاء، أن أزاحته من السلطة تمت بتدخل خارجي فيما دعا #إيران لإعادة النظر بسياساتها في #العراق.وقال العبادي في تصريحات لفضائية […]

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