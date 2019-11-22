2019/11/22 | 12:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأصدرت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، بياناً بشأن تراجع ساعات التجهيز في الكهرباء خلال اليومين الماضيين.

وقالت الوزارية في بيانها، أنه “بالوقت الذي سعت فيه وزارة الكهرباء بأن تقدم خدمة ربما ليست بالمثالية، لكنها مرضية ومقبولة، لدرجة أنها نالت استحسان الجميع في هذا الموسم قياساً بسابقاتها”.

وأضاف البيان، أن “تأثر ساعات تجهيز الكهرباء في اليومين الماضيين بسبب أعمال الصيانات الطارئة من الجانب الايراني على الصمامات المركزية لخط أنبوب الغاز المصاحب الايراني المجهز لمحطات التوليد في (المنصورية، وبسماية، والقدس الغازية، والصدر الغازية)، والذي أدى إلى توقف ضخ الغاز، وبالتالي فقدان المنظومة لأكثر من (2000) ميكاواط”.

وأوضح بيان الكهرالكهرباء، أنه “من المؤمل إكمال اعمال الصيانة واستئناف ضخ الغاز يوم غد السبت، وأن المحطات المذكورة ستعاود عملها وانتاجها بالشكل الذي يسهم في استقرار ساعات التجهيز بالطاقة الكهربائية للمواطنين”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء تصدر بياناً بعد تراجع ساعات التجهيز في اليومين الماضيين) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكهرباء تصدر بياناً بعد تراجع ساعات التجهيز في اليومين الماضيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).