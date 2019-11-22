مسلحون يقتحمون منزل مسؤول سابق في ذي قار ويسرقون أموالاً ومصوغات ذهبية

2019/11/22 | 12:21

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بغداد اليوم-ذي قار

أفاد مصدر أمني، الجمعة (22 تشرين الثاني، 2019) بأن مسلحين اقتحموا منزلَ مسؤولٍ سابق، في قضاء الاصلاح بمحافظة ذي قار، وسرقوا أموالاً ومصوغات ذهبية.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "بيت مدير قسم تربية قضاء الاصلاح السابق، غالب راضي، تعرض للسطو المسلح وسرقة مبلغ من المال ومصوغات ذهبية"، مشيرا الى أن العملية "تمت على يد 5 مسلحين اقتحموا الدار وقاموا بالاعتداء عليه وعلى عائلته وأطفاله وتحطيم كاميرات المراقبة".

بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر أمني، الجمعة (22 تشرين الثاني 2019)، بأن ساحة التحرير، وسط بغداد، شهدت توافد عدد كبير من المتظاهرين منذ ساعات الصباح الأولى.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "الساحة شهدت توافد المئات من أبناء المحافظات الجنوبية

بغداد اليوم- ديالى

أعلنت اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى، الجمعة (22 تشرين الثاني 2019)، عن فقدان تنظيم داعش جميع قادته الذين أسمتهم بـ "المخضرمين"، بعد العمليات النوعية الموجهة ضد التنظيم الارهابي.

وقال رئيس اللجنة صاد

بغداد اليوم- اربيل

أصدرت شرطة أربيل، الجمعة (22 تشرين الثاني 2019)، توضيحاً بشأن العثور على "جثة" رجل دين من كركوك.

وذكر المكتب الإعلامي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بعد تلقينا بلاغاً من حراس شقق زانياري بالعثور على جثة في إ

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