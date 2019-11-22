هل دقت ساعة رحيل بنيامين نتانياهو؟

2019/11/22 | 12:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في صحف اليوم وقفة عند اتهامات الفساد التي تطال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من وجهة نظر صحف إسرائيلية، والمشهد في العراق مع مواصلة الشارع الغاضب لحراكه، ثم نتوقف أيضا عند رسالة الرئيس اللبناني ميشال عون والدعوة المتجددة للحوار للخروج من الأزمة، نذهب بعدها إلى الجزائر وحراكه الرافض للاستحقاق الرئاسي.

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