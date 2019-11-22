بالفيديو..20 اصابة من المتظاهرين على جسر الأحرار وقوة من بغداد تصل البصرة

2019/11/22 | 12:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر أمني، الوم الجمعة، بتسجيل 20 اصابة بين صفوف المتظاهرين جراء اطلاق القنابل المسيلة للدموع على جسر الاحرار وسط العاصمة بغداد.وقال المصدر، ان”قوات مكافحة الشغب اطلقت قنابل مسيلة للدموع باتجاه المتظاهرين على جسر الاحرار لتفريقهم، مما اسفر عن تسجيل 20 اصابة منها بالاختناق بين صفوف المتظاهرين”.وفي السياق ذاته فرقت قوة أمنية، المتظاهرين […]

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