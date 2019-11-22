2019/11/22 | 12:29

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بومبيو: واشنطن مستعدة للعمل مع حكومة لبنانية جديدة تستجيب لاحتياج

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بومبيو: واشنطن مستعدة للعمل مع حكومة لبنانية جديدة تستجيب لاحتياجات شعبها

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