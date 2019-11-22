مورينيو يرغب بتدعيم صفوف فريقه

2019/11/22 | 12:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، اليوم الجمعة، أن جوزيه مورينيو، المدير الفني الجديد لتوتنهام، اعطى دانييل ليفي رئيس النادي قائمة طلبات فور توليه المهمة.

ووفقا للصحيفة فإن "السبيشال ون، يرغب بالابقاء على ثلاثي توتنهام وهم كريستيان إريكسن، ويان فيرتونخين وتوبي ألديرفيريلد بالبقاء رغم أن عقودهم على وشك الانتهاء".

وأضافت، انه "في عدم نجاح النادي بالمحافظة على فيرتونخين أو ألديرفيريلد بالبقاء، فإن مورينيو اشترط ضم روبن دياز من بنفيكا".

وأشارت "مورينيو يريد من ادارة توتنهام التعاقد مع الثنائي برونو فرنانديز لاعب سبورتينغ لشبونة ونيمانيا ماتيتش من المان يونايتد، لتدعيم خط الوسط مستوى خط الوسط".

يذكر أن ماتيتش سبق أن تدرب تحت قيادة مورينيو في تشيلسي ومانشستر يونايتد، بينما فرنانديز يحظى بإعجاب المدرب البرتغالي منذ الصيف الماضي أثناء عمله في تحليل المباريات.

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