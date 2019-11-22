قنابل غاز وسط بغداد.. ورفع الحجب عن مواقع التواصل

2019/11/22 | 12:32

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مراسل الحرة

أفادت مصادر أمنية ومدنية، الجمعة، بإطلاق كثيف للقنابل الدخانية قرب جسر الأحرار وسط العاصمة العراقية بغداد، ما أسفر عن حدوث حالات اختناق، بحسب متظاهرين، فيما أعيد فتح ميناء أم قصر في البصرة، وتزامن ذلك مع عودة خدمة الإنترنت في عموم البلاد.

وقالت المصادر إن قوات مكافحة الشغب أطلقت صباح الجمعة القنابل المسيلة للدموع لتفريق متظاهرين اقتربوا من جسر الأحرار، مشيرة إلى أن اطلاق هذه القنابل مستمر وبكثافة.

وقال متظاهرون لقناة الحرة إن إطلاق القنابل الدخانية أسفر عن حدوث 20 حالة اختناق بين صفوف المتظاهرين الذين اقتربوا من الجسر.

رفع الحجب

في غضون ذلك، أعلن مركز الإعلام الرقمي تصدر هاشتاغات خاصة بالتظاهرات العراقية "ترند العراق" على تويتر بعد رفع الحجب عن مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد.

وأوضح المركز أن وسوم "العراق ينتفض" و"نريد وطن" و "نازل آخذ حقي" تصدرت قائمة أكثر الوسوم تداولا، مشيرا إلى تغريدات تضمنت صورا ومقاطع فيديو يشاركها المتظاهرون من محافظات عراقية مختلفة.

وتابع المركز أن وزارة الاتصالات العراقية أعلنت رفع الحظر عن منصات التواصل الاجتماعي بعد حجب استمر لأكثر من شهر ونصف الشهر.

أم قصر

في غضون ذلك، قال مسؤولون في ميناء أم قصر قرب البصرة إن قوات الأمن أعادت فتحه، بعد أن فرقت بالقوة محتجين كانوا يسدون مدخله الجمعة.

وذكرت المصادر أن الموظفين تمكنوا من دخول الميناء لكن العمليات لم تستأنف بعد.

ويستقبل الميناء واردات الحبوب والزيوت النباتية وشحنات السكر لإطعام البلد الذي يعتمد بشدة على المواد الغذائية المستوردة.

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