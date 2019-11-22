نص خطبة المرجعية العليا اليوم الجمعة

2019/11/22 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نص الخطبة الثانية التي ألقاها ممثل المرجعية الدينية العليا فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في يوم الجمعة (24/ربيع الأول/1441هـ) الموافق (22/11/2019)أيّها الأخوة والأخواتنقرأ عليكم اولاً نص ما وردنا من مكتب سماحة السيد (دام ظله) في النجف الأشرف وهو: إنّ المرجعية الدينية قد أوضحت موقفها من الاحتجاجات السلمية المطالبة بالاصلاح في خطبة الجمعة الماضية من خلال عدّة نقاط، تضمّنت التأكيد على سلميّتها وخلوها من العنف والتخريب، والتشديد على حُرمة الدم العراقي، وضرورة استجابة القوى السياسية للمطا...

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