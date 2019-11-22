2019/11/22 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرجعية العليا تشدد على سلمية التظاهرات والابتعاد عن العنف والتخريب) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرجعية العليا تشدد على سلمية التظاهرات والابتعاد عن العنف والتخريب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).