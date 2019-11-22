المرجعية الدينية تجدد دعوتها لسلمية التظاهرات والاستجابة لمطالب المحتجين

2019/11/22 | 12:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادجددت المرجعية الدينية العليا في النجف، اليوم الجمعة، دعوتها لسلمية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، وحرمة الدم العراقي، فيما اشارت إلى ضرورة الاستجابة لمطالب المتظاهرين وانجاز قانون الانتخابات بالوصف الذي دعت إليه في الخطبة الماضية.

وفيما يلي نص بيان المرجع السيستاني في خطبة اليوم:

أيّها الأخوة والأخوات:

إنّ المرجعية الدينية قد أوضحت موقفها من الاحتجاجات السلمية المطالبة بالاصلاح في خطبة الجمعة الماضية من خلال عدّة نقاط، تضمّنت التأكيد على سلميّتها وخلوها من العنف والتخريب، والتشديد على حُرمة الدم العراقي، وضرورة استجابة القوى السياسية للمطالب المُحقّة للمحتجّين، والمرجعية إذ توكّد على ما سبق منها تُشدّد على ضرورة الاسراع في إنجاز قانون الانتخابات وقانون مفوضيّتها بالوصف الذي تقدّم في تلك الخطبة، لأنّهما يُمهدّان لتجاوز الأزمة الكبيرة التي يمر بها البلد.

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