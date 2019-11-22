على طريقة العراق.. وزير الخارجية الأميركي يغرد بالفارسية ويوجه طلباً للإيرانيين

2019/11/22 | 12:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‏غرد مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، على صفحته باللغة الفارسية في “تويتر”، قائلاً: “أيها المحتجون الإيرانيون الشجعان، أرسِلوا إلينا ما لديكم من فيديوهات وصور توثق انتهاكات النظام في قمع التظاهرات..ستفضح الولايات المتحدة ذلك وستدينه”.وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو قد قال في وقت سابق، إن بلاده أكبر داعم للاستقرار في العراق، وإن الاحتجاجت […]

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