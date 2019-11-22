بالفيديو.. نائب رئيس المرصد الوطني للإعلام يهاجم المتظاهرين: بحاجة لنانسي عجرم واليسا

2019/11/22 | 12:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لنائب رئيس المرصد الوطني للاعلام عادل المانع، ظهر فيه وهو يهاجم المتظاهرين في ساحة التحرير وسط بغداد، واتهمهم بالفوضى، قائلا انهم بحاجة الى نانسي عجرم واليسا “.عادل المانع نائب رئيس المرصد الوطني للاعلام يهاجم متظاهري ساحة التحرير ويقول انهم بحاجة لنانسي عجرم واليسا فما هو ردكم عليه….؟؟؟ […]

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