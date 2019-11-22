2019/11/22 | 12:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المرجع الاعلى السيد السيستاني: اقرار قانون الانتخابات ومفوضيتها يمهدان لتجاوز الازمة الكبيرة التي يمر بها البلد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/22 | 12:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

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