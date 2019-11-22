2019/11/22 | 12:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني ينشر نص الخطبة الثانية التي ألقاها ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي اليوم الجمعة22 تشرين ثاني 2019.وجاء في نصها : بسم الله الرحمن الرحيم أيّها الأخوة والأخوات نقرأ عليكم اولاً نص ما وردنا من مكتب سماحة السيد (دام ظله) في النجف الأشرف وهو: إنّ المرجعية الدينية قد أوضحت موقفها […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص المركز الخبري الوطني ينشر نص بيان المرجع السيستاني اليوم حول التظاهرات المركز الخبري الوطني.

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