نص الخطبة الثانية التي ألقاها ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ الكربلائي اليوم الجمعة

2019/11/22 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 🔻نص الخطبة الثانية التي ألقاها ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي اليوم الجمعة: بسم الله الرحمن الرحيم أيّها الأخوة والأخوات نقرأ عليكم اولاً نص ما وردنا من مكتب سماحة السيد (دام ظله) في النجف الأشرف وهو: إنّ المرجعية الدينية قد أوضحت موقفها من الاحتجاجات السلمية المطالبة بالاصلاح في خطبة الجمعة الماضية من خلال ...

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