حريق مرعب يلتهم معرضاً للمواد المنزلية في كربلاء.. شاهد الصور

2019/11/22 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلع حريق ضخم، اليوم الجمعة، داخل معرض للمواد المنزليه والاثاث في محافظة كربلاء، فيما هرعت فرق الدفاع المدني لاخماده.وطبقا لبيان صادر عن مديرية الدفاع المدني، فان” حريقاً ضخماً اندلع اليوم داخل معرض جود الامير للمواد المنزليه والاثاث في منطقة قنطرة السلام بمدينة كربلاء”.واضاف البيان، ان” فرق الدفاع المدنيتمكنت من تطويق النيران ومنع امتدادها […]

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