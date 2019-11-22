سبع نقاط تؤكد احتجاز الشابندر تعرف عليها

2019/11/22 | 12:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الدكتور علي الخيگاني

أستاذ علم النفس في جامعة الديوانية

رغم أن السيد الشابندر شخص ذكي جدا وحريص جدا ويتمتع بثبات انفعالي كبير وذو شخصية تكاد تكون

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