2019/11/22 | 12:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – كربلاء

تنشر وكالة "العهد نيوز" نص بيان المرجعية الدينية العليا ، الذي القاه ممثل المرجعية الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة الجمعة.

وجاء في

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("العهد نيوز" تنشر نص بيان المرجعية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("العهد نيوز" تنشر نص بيان المرجعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).