تحالف القوى يطالب بنقل مسؤول حشد العشائر إلى جهة قضائية معلومة للتحقيق معه وفقاً للقانون

2019/11/22 | 12:52

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بغداد اليوم- بغداد

طالب تحالف القوى العراقية، الجمعة (22 تشرين الثاني 2019)، بنقل مسؤول حشد العشائر ثامر التميمي إلى ...





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