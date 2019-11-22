 الافراج عن الناشط المدني احمد بقلي بعد 7 ايام من اختفائه

2019/11/22 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر محلي، اليوم الجمعة، بانه تم الافراج عن الناشط المدني احمد بقلي بعد 7 ايام على اختفائه.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، انه "تم الافراج عن الناشط والمسعف احمد باقر جاسم الملقب بـ(احمد بقلي) بعد اختفاءه من ساحة التحرير قبل اسبوع من اليوم".

واضاف، ان "بقلي اختفى من ساحة التحرير في ظروف غامضة"، مؤكداً انه "لغاية الان لم يتسنى لنا معرفة انه كان معتقلاً لدى القوات الامنية او مختطف من قبل جهات خارجة عن القانون".

هذا و افاد مصدر امني في وقت سابق باختفاء الناشط المدني والمهندس الزراعي أحمد بقلي من ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

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