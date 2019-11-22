المالية النيابية تكشف عن سلم رواتب جديد و

2019/11/22 | 13:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، اليوم الجمعة، عن سلم رواتب جديد سيتم اعتماده خلال المدة المقبلة بالتعاون بين البرلمان والحكومة.

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