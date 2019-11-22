2019/11/22 | 13:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشيخ الكربلائي: سفك الدماء يؤدي الى زوال الحكم وانتقاله الى آخرين) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشيخ الكربلائي: سفك الدماء يؤدي الى زوال الحكم وانتقاله الى آخرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).