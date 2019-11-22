سجل الآن.. أنتم على موعد مع

2019/11/22 | 13:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل (كوردستان 24)- من المؤمل أن تحتضن أربيل في 13 من الشهر المقبل الماراثون الثاني للدرجات الهوائية "رايد أون!".

وسيشارك في دعم "رايد أون" كل من المنظمة الدولية للهجرة وحكومة إقليم كوردستان فضلاً عن شركة آسياسيل وقناة كوردستان 24 التلفزيونية والقنصلية الهولندية في أربيل.

ودعا الماراثون في بيان له، جميع المشاركين الى تسجيل أسمائهم من خلال استمارة إلكترونية للمشاركة في سباق قيادة الدراجات الهوائية.

للتسجيل انقر هنا.

ويتطلب من المتقدمين أن يكونوا على دراية تامة بالوظائف الأساسية للدارجة والقدرة والخبرة اللازمتين لقيادة دراجة الى مسافة معقولة.

وذكر بيان الماراثون أن المنظمة الدولية أو أياً من شركائها لا يتحملون بأي شكل من الأشكال مسؤولية أي إصابة تحصل للمتسابقين خلال سباق "رايد أون!".

ودُشن الماراثون الأول في 30 من تشرين الثاني نوفمبر 2018 وشارك فيه المئات من هواة قيادة الدراجات لاسيما راكبي الدراجات المحترفين.

ويأمل المنظمون أن يساعد الماراثون في تعزيز ثقافة ركوب الدراجات في إقليم كوردستان.

وتحدث القنصل الهولندي ويليم كوسين عن جانب من ثقافة ركوب الدراجات في بلاده، وقال لكوردستان 24 "في هولندا كل شخص يملك دراجة...



يتنقل الجميع على دراجة هوائية".

وأضاف أن هولندا التي يبلغ عدد سكانها 17 مليون نسمة فيها نحو 19 مليون دراجة هوائية.

هذا ويحاول الكثير من الناشطين والدبلوماسيين الأجانب والنواب الكورد بمن فيهم جلال بريشان تعزيز ثقافة ركوب الدراجات في الإقليم.

وكان بريشان وهو عضو برلمان إقليم كوردستان بدورته الحالية، قد توجه قبل اشهر قليلة عبر دراجة هوائية الى مبنى البرلمان لأداء القسم القانوني.





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