عتريسي: استراتيجية امريكا في التدخل بالبلدان الاخرى هي قديمة

2019/11/22 | 13:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر الباحث في الشؤون الاقليمية طلال عتريسي إن استراتيجية الولايات المتحدة الامريكية التي تستخدمها في التدخل عبر الاوضاع الداخلية "الاقتصادية والاجت...

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