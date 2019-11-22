رئيس يعيّن شقيقه رئيسا للوزراء

2019/11/22 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – متابعة

في واقعة نادرة، عيّن الرئيس شقيقه في منصب رئيس الوزراء، عندما اختار حكومة مؤقتة تتألف من 16 وزيرا في سريلانكا.

وقال الرئيس غوتابايا

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