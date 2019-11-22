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رئيس يعيّن شقيقه رئيسا للوزراء


رئيس يعيّن شقيقه رئيسا للوزراء
2019/11/22 | 13:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز – متابعة

في واقعة نادرة، عيّن الرئيس شقيقه في منصب رئيس الوزراء، عندما اختار حكومة مؤقتة تتألف من 16 وزيرا في سريلانكا.

وقال الرئيس غوتابايا

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