بومبيو: سنعاقب مرتكبي الانتهاكات بحق المحتجين الإيرانيين

2019/11/22 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن واشنطن ستعاقب جميع منتهكي حقوق المحتجين الإيرانيين المطالبين بالإصلاح.

ودعا بومبيو عبر تغريدة على تويتر، الشعب الإيراني الى إبلاغ بلاده بأية صور أو اشرطة فيديو او معلومات أخرى توثق عمليات قمع الاحتجاجات من جانب السلطات الإيرانية، متعهدا بمحاسبة ومعاقبة جميع مرتكبي هذه الانتهاكات.

واتهمت واشنطن الحكومة الإيرانية في وقت سابق بقطع الانترنت للتستر على ما يجري من “موت وعنف ومأساة” وسط موجة من الاحتجاجات التي شهدتها إيران خلال الأيام الماضية.

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