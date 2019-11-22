استقرار أسعار الذهب وسط شكوك حول الاتفاق التجاري الأمريكي الصيني

2019/11/22 | 13:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

استقرت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، في الوقت الذي سادت فيه الشكوك بشأن التوصل إلى اتفاق تجاري مؤقت بين الولايات المتحدة والصين هذا العام.

وبحلول الساعة 05:22 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1465.09 دولار للأوقية (الأونصة).



وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1465.10 دولار.

ودعت الصين كبار المفاوضين التجاريين الأميركيين لعقد جولة جديدة من المحادثات المباشرة في بكين سعيا لإبرام اتفاق، بعد أن ذكرت تقارير أن “المرحلة واحد” من اتفاق تجاري ربما لا تُوقع هذا العام.

وقال نيكولاس فرابل المدير العام لدى "إيه.بي.سي بوليون" إن "الاتفاق التجاري بالتأكيد هو الموضوع الرئيسي في الوقت الراهن إذ يبدو أن التيسير من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) معلق، لذا فأي شيء إيجابي بشأن النزاع التجاري هو بالتأكيد سلبي للذهب وأي إرجاء إيجابي".

وخفض المركزي الأميركي أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام للمساهمة في حماية الاقتصاد من تأثيرات الحرب التجارية مع الصين قبل أن يقرر وقف الزيادات.

وخفض أسعار الفائدة يقلص تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

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