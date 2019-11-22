العمل تسلم ٨٠ الف مستفيد الدفعة الثالثة من منحة الطوارئ

2019/11/22 | 13:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة، عن تسلم اكثر من ٨٠ الف مستفيد منحة الطوارئ.

وقالت الوزارة في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه انها "سلمت اكثر من ٨٠ الف مستفيد منحة الطوارئ"، مبينةً انها هذه الوجبة هي ضمن الدفعة الثالثة بواقع ١٧٥ الف دينار للفرد الواحد.

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