العفو الدولية تنشر مقطع فيديو لإطلاق الأمن الإيراني الرصاص الحي على متظاهرين

2019/11/22 | 13:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت منظمة العفو الدولية، مقطع فيديو لإطلاق الأمن الإيراني الرصاص الحي على متظاهرين، وعلقت بالقول، هذا ما يحدث في ايران خلال قطع الانترنت.

وأظهرت اللقطات، التي نشرتها المنظمة على حسابها في تويتر، رجال أمن يرتدون بزات سوداء وهم يطلقون الرصاص على مجموعة من المدنيين، دون أن تحدد موقع الحادثة.

وأرفقت العفو الدولية الفيديو بتغريدة قالت فيها، إن هذه المشاهد تظهر ما يحدث في إيران خلال قطع الإنترنت منذ بدء التظاهرات الشعبية، احتجاجا على زيادة مفاجئة في أسعار الوقود.

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