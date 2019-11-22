المرجعية تشدد على الاسراع بانجاز قانوني الانتخابات ومفوضيتها

2019/11/22 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني، الجمعة، على ضرورة الاسراع في إنجاز قانوني الانتخابات ومفوضيّتها، مشدد بالقول إن هذين القانونين"يُمهدّان...

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