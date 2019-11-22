بعد أزمته الاخيرة.. انخفاض كبير بقيمة غاريث بيل التسويقية

2019/11/22 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سجل اللاعب الويلزي غاريث بيل، جناح ريال نادي مدريد، أدنى قيمة تسويقية له، وفقا لما ذكرت صحيفة "إس" الإسبانية نقلا عن موقع متخصص في تقدير القيمة السوقية لنجوم كرة القدم.وجاء ذلك بعد احتقال بيل بصورة غير لائقة عقب فوز منتخب بلاده على المجر، وضمان تأهل ويلز لنهائيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2020.فإثر فوز منتخب ويلز على المجر ضمن منافسات الجولة الأخيرة للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الامم الأوروبية، احتقل بيل على أرض الملعب مع زملائه وحمل علم بلاده مكتوب عليه بالترتيب: "ويلز، الغولف، مدريد"وذلك في إشارة إلى أولوياته والتي يأتي فريقه ريال مدريد في آخرها.ونتيجة لذلك، ووفقاً لما نشره موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في هذا القيم السوقية للاعبين، فإن بيل سجل حاليًا أدنى قيمة تسويقية له والتي بلغت 60 مليون يورو وذلك بالمقارنة بأعلى معدل له في 2017 والذي بلغ حينها 90 مليون يورو بعد عام واحد فقط من وصول زيدان إلى ريال مدريد، حيث تمكن من الفوز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم الأندية وهو ما أدى إلى ارتفاع قيمة بيل حينها.ومع ذلك، ومنذ ذلك الحين، ظلت قيمة غاريث بيل في المرتبة الـ 65 في تصنيف أغلى اللاعبين في العالم والخامس عشر في كرة القدم الإسبانية، وفقا لصحيفة "إس".وحالياً يوجد في الفريق الملكي ثلاثة لاعبين يتمتعون بقيمة تسويقية أفضل من بيل، وهم: إيدن هازارد، والتي تقدر بـ 150 مليون يورو، ورافاييل فاران وفينيسيوس جونيور، وكلاهما تبلغ قيمته السوقية 70 مليون يورو.ويحتل بيل المركز الرابع من حيث قيمته التسويقية داخل ريال مدريد مع مجموعة تضم كاسيميرو وكروس وإيسكو ويوفيتش وآسينسيو، وتبلغ قيمتهم الإجمالية 70 مليون يورو.

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