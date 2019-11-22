قوات الحشد تجبر طائرة مسيرة الى الهروب بعد تحليقها فوق احد مقراته في نينوى

2019/11/22 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

اعلنت لواء 30 الحشد الشعبي الشبك عن طائرة مسيرة حلقت فوق مقر اللواء لبعض دقايق.

وقال مصدر امني لـ"العهد نيوز"، اليوم الجمعة، ان

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