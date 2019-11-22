2019/11/22 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

تدرس اللجنة المالية النيابية، ايجاد آلية تلزم الحكومة باعتماد سلم رواتب "عادل" بين موظفي الدولة.

وقال رئيس اللجنة هيثم الجبوري، في تصريح صحفي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية تحاول الزام الحكومة بسلّم رواتب عادل) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية تحاول الزام الحكومة بسلّم رواتب عادل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).