2019/11/22 | 13:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ نينوى يوجه بمنع أعضاء مجلس المحافظة من دخول مبنى المجلس هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/22 | 13:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ نينوى يوجه بمنع أعضاء مجلس المحافظة من دخول مبنى المجلس) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ نينوى يوجه بمنع أعضاء مجلس المحافظة من دخول مبنى المجلس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).