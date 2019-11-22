2019/11/22 | 13:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- اربيل

أكد وزير المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، آوات جناب نوري، الجمعة (22 تشرين الثاني 2019)، عدم وجود اي مشكلة في عملية صرف الرواتب لموظفي الإقليم.

وقال نوري في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، إن "الوزارة ستقوم بصرف رواتب جميع الوزارات والهيئات خلال الاسبوع المقبل"، مشددا على انه "لا توجد اي مشكلة تواجه عملية صرف الرواتب".

وأضاف، أن "عملية صرف رواتب الموظفين مستمرة كما في الاشهر الماضية وفق جدول محدد للصرف".

بغداد اليوم-نينوى

وجه محافظ نينوى منصور المرعيد، الجمعة (22 تشرين الثاني 2019 بمنع أعضاء الحكومة المحلية من دخول مبنى مجلس المحافظة، تنفيذاً لقرار مجالس المحافظات.





وتضمنت الوثيقة الصادرة من مكتب المحافظ، وتلقتها (بغداد اليوم)، أنه "

بغداد اليوم- بغداد

طالب تحالف القوى العراقية، الجمعة (22 تشرين الثاني 2019)، بنقل مسؤول حشد العشائر ثامر التميمي إلى جهة قضائية معلومة للتحقيق معه وفقاً للقانون.

وذكر التحالف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "تحالف القوى تابع باستهجان بالغ

بغداد اليوم- بغداد

تنشر (بغداد اليوم)، نص بيان مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، والذي تلاه معتمد المرجع في كربلاء، الشيخ عبدالمهدي الكربلائي، بشأن التظاهرات والإصلاحات.

وتؤكد (بغداد اليوم)، أنها تورد النص الكامل للخطبة، كما وردها،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مالية كردستان تؤكد: ليس هناك مشكلة في عملية صرف الرواتب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مالية كردستان تؤكد: ليس هناك مشكلة في عملية صرف الرواتب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).