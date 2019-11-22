كاتانيتش: سأستقيل في حال فقد العراق فرصة التأهل للمونديال

2019/11/22 | 14:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس

اكد المدير الفني للمنتخب الوطني كاتاينتش، اليوم الجمعة، بأنه ابلغ الاتحاد العراقي لكرة القدم ، بأنه سيستقيل من منصبه اذا فقد العراق فرصة التأهل الى مونديال قطر 2022 .

وقال كاتانيتش في تصريحات إعلامية تابعتها "الغد برس"، إن "الاتفاق الذي جرى بينه وبينه الاتحاد الكروي قطع فيه وعدا، بأنه في حال فقدان فرصة التأهل الى كأس العالم ،سوف يستقيل من منصبه فورا ولن يتراجع عن وعده".

وأضاف "في حال استمراره لفترة أطول على رأس الجهاز الفني فسوف يعمل على إعطاء الفرصة للاعبين جدد، لانه يعلم طبيعة المستويات وظروف القارة الاسيوية حتى يعوض أي نقص يحصل بصورة مفاجئة في التشكيلة الأساسية".

وأشار، بأن "علاقته مع الجماهير العراقي تمر بمد وجزر، وتتبع دائما النتائج التي يحققها المنتخب، لكنه لا يعرف ما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب عدم فهمه لغة البلد وهو ما يعتبره شيء إيجابي للتركيز في عمله".

وبخصوص اللاعبين المغتربين العراقيين واماكنية تواجدهم في صفوف المنتخب، نوه بأن "اللاعب الذي ينشط في دوريات اوروبية او اميركا يجب ان يعطي الإضافة الفنية داخل الملعب، والا لن يستدعي احد او يفضلهم على اللاعب المحلي المتواجد في الدوري الممتاز".

وختم كلامه، بأنه "يحترم جميع المنتخبات المشاركة في بطولة الخليج ولا يستهين بأي فريق، لان كرة القدم في هذه الفترة فيها الكثير من الغرابة، فالجميع يدافع ويعتمد على أسلوب الهجمات المرتدة وبأمكانه ان يسجل في أي لحظة ، حتى المنتخب اليمني بأمكانه ان يفعل ذلك".

يذكر ان القرعة أوقعت المنتخب الوطني ضمن المجموعة الأولى الى جانب منتخب البلد المضيف قطر الذي سيلاقه في مباراة الافتتاح يوم الـ26 من الشهر الحالي بالإضافة الى المنتخب الاماراتي واليمني.

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