روسيا تعتقل 9 إرهابيين خططوا لانقلاب

2019/11/22 | 14:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الجمعة، القبض على تسعة أشخاص ينتمون لتنظيم "حزب التحرير الإسلامي".

وجاء في بيان الأمن الفدرالي: "تم إحباط عمل اثنين من قيادات تنظيم "حزب التحرير الإسلامي" الإرهابي المحظور في روسيا وسبعة من أعضائه، في إطار عملية خاصة في مدينة موسكو وجمهورية تتارستان وإقليم تيومين في جبال الأورال".

وأضاف البيان أن المقبوض عليهم قاموا بتشكيل شبكات إرهابية مغلقة في مناطق روسيا، وتنظيم مهام تمويل أنشطة مخالفة للقانون، ونشر الأيديولوجية الإرهابية، وقاموا بتجنيد المسلمين من السكان في صفوفهم".

وتابع البيان: "ثبت أن أعضاء التنظيم قاموا بأنشطة غير دستورية تقوم على مبدأ إنشاء ما يسمى بـ "الخلافة العالمية"، وتدمير مؤسسات المجتمع العلماني، وتهدف إلى الإطاحة بالسلطة الحالية باستخدام القوة".

ووفقا للبيان، فقد وجد في حوزتهم مواد دعائية محظورة في روسيا، ووسائل اتصال وتخزين بيانات.

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